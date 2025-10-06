Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее, возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, оно опубликовано на сайте правовых актов.

Документ был подписан 6 октября — с этого дня он вступает в силу. Остальной состав делегации должно утвердить правительство. Командировочные расходы возьмут на себя направляющие государственные органы и организации.

АТЭС — площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в ноябре 1989 года. Всего в форуме участвует 21 государство, в том числе Австралия, Индонезия, Китай, Мексика, Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия, США и др. Россия присоединилась к АТЭС в 1998-м.

Постоянный секретариат АТЭС базируется в Сингапуре, а председательство ежегодно меняется. В 2025-м оно перешло Южной Корее, в связи с чем саммит будет проходить в городе Кенчжу с 29 октября по 2 ноября.

Минтранс России отмечает, что в этом году девиз форума «Создание устойчивого будущего», а в число приоритетов вошли связуемость, инновации и процветание. Акцент, по данным ведомства, будет сделан на «обеспечении устойчивости цепочек поставок, <…> внедрении цифровых и инновационных технологий, содействии углеродной нейтральности».

Южная Корея пригласила российского главу Владимира Путина на саммит АТЭС в августе. Тогда посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев указывал, что решение о составе российской делегации будет приниматься администрацией президента «на основе анализа широкого спектра обстоятельств, в частности ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности».