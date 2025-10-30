Перезапуск популярного сериала «Клиника» — это радостное событие, заявил RTVI диктор Евгений Рыбов (Дерюгин), который озвучивал этот проект, а также «Южный парк», «Тачки на прокачку» и «Офис». Он отметил, что готов вновь стать «голосом» персонажей «Клиники», если ему это предложат.

Свое отношение к перезапуску Рыбов оценил так: «Очень рад, что старые друзья собрались вместе».

Он уточнил, что его коллега Мария Трындяйкина, как и он сам, отнеслась к новостям о сериале «в целом положительно».

Диктор добавил, что «обязательно» посмотрит новую «Клинику», а на вопрос, готов ли вновь озвучить проект, если поступит такое предложение, ответил кратко: «Да».

В августе в эфире YouTube-шоу «Актерская курилка» ведущий спросил Рыбова и Трындяйкину об их отношении к перезапуску сериала. Рыбов заявил, что обожает проект и очень ждет его продолжения.

«Билл Лоуренс [шоураннер «Клиники»] — один из немногих, кто еще тянет вот эту планочку и пытается снимать комедии. У него это получается. Пусть снимут. Мы, конечно, посмотрим. Если получится, то переведем, озвучим где-то как-то. Будет ли это смешно и здорово — большой вопрос», — сказал он.

Трындяйкина сообщила, что с момента выхода «Клиники» прошло уже 20 лет, добавив, что «шутить, как тогда, уже точно нельзя».

28 октября издание Hollywood Reporter сообщило, что телеканал ABC решил вернуть «Клинику» после 15-летнего перерыва. В перезапуске шоу приняли участие звезды оригинального состава Зак Брафф, Сара Чок и Дональд Фейсон. Первые два эпизода покажут 25 февраля 2025 года.

Лоуренс заявлял, что самое сложное в данном случае — это то, как подать материал, потому что главные актеры постарели, а «люди до сих пор испытывают симпатию и любовь к этой дурашливой молодости». При этом он отметил, что было бы странным оставлять их характеры прежними.

Сериал был впервые показан в 2001 году и продолжался до 2010 года. Он включал в себя девять сезонов. Последний из них включал в себя истории стажеров, фанаты считают его неудачным. Основной сюжет проекта был сосредоточен на жизни и профессиональном становлении молодых врачей-интернов, только что окончивших обучение и начавших работу в клинике Sacred Heart.