Депутаты Госдумы планируют обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой полностью запретить продукты с пальмовым маслом для начала в детсадах и школах, ограничить его потребление среди взрослых и восстановить поголовье молочных коров в стране. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Парламентарии готовят обращение в правительство по пальмовому маслу, со своей стороны также депутаты ждут от кабмина инициатив. Об этом на заседании рассказала глава рабочей группы по совершенствованию законодательства в части обеспечения детей качественным и безопасным питанием, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Запретить в детсадах и школах

«Сегодня надо говорить правду, и в первую очередь не допускать эту заразу для детей, не допускать в детсадах и школах», — сказал глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в части обеспечения детей качественным и безопасным питанием.

Харитонов также рассказал о том, что «больше миллиона тонн пальмового масла завозится в Россию, по 7,5 кг на человека».

Однако, предложения по ограничению использования пальмового масла в продуктах — разнонаправленные. Прежде всего, правительство попросили ввести полный запрет использования пальмового масла в производстве продуктов питания. Другое предложение — только в школах, детсадах, медучреждениях

«Установление запрета на использование пальмового масла в поставляемой в рамках государственного задания продукции в медицинские, оздоровительные и образовательные учреждения» — так сформулирован запрос в правительство в документах к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении RTVI.

При этом комитет по промышленности предлагает ограничить прямое использование тропических масел в молочных продуктах. По мнению депутатов комитета, «масла тропического ряда с высокой долей насыщенных жирных кислот ни в коей мере не должны замещать молочный жир в натуральном сливочном масле, но присутствие их в смешанных жировых продуктах допустимо».

Предупреждающая надпись

Отдельное внимание следует уделять информационному обеспечению, сказала Останина на заседании.

«Вот как на сигаретах есть надпись о вреде, так и на продуктах — пальмовое масло, что это вредно для детей», — сказала она.

Сейчас подобные надписи размещают на пачках сигарет и на упаковке алкоголя.

Маркировка пальмового масла

Ввести маркировку сырья пальмового масла предложила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина на заседании.

«Конечно, система «Меркурий» большую работу делает, но я считаю, что вообще нужно ввести маркировку на все сырье пальмового масла. И тогда мы с вами посмотрим, где, сколько и когда используется пальмовое масло, как говорится, в том числе в готовой продукции», — предложила Школкина.

Пальмовое масло депутат назвала одним из трех вопросов, вызывающем непримиримые дискуссии среди россиян.

«Это один из таких вопросов, который разбивает общество на два лагеря, это третий вопрос по счету. Первый — это собаки, второй — это ГМО, а третий — это пальмовое масло», — заявила Школкина.

Нет коров

По словам Николая Харитонова, в России в 13-14 раз сократилось поголовье коров — «6,5 млн коров остались на бумаге».

В этой связи правительству предложили рассмотреть вопрос о принятии отдельной целевой программы по развитию молочного животноводства.

Нет исследований

Не существует исследований влияния пальмового масла на здоровье людей, которым можно было бы доверять, утверждает глава рабочей группы, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на заседании.

В этой связи комитет Госдумы по охране здоровья предлагает поручить РАН провести научное исследование влияния на здоровье граждан пищевой продукции, при изготовлении которой используется пальмовое масло, в том числе детского питания.