Бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы. Мероприятие прошло в американском Ньюпорте.

О введении Шараповой в Зал славы на церемонии объявила экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс.

Во время церемонии россиянка расплакалась, когда благодарила своего отца Юрия Шарапова (заслуженного тренера России по теннису) за поддержку и помощь.

«Папа, мы сделали это вместе. Я немного нервничала, когда ты сказал мне, что собираешься выбрать костюм на этот вечер сам, но ты справился — очень хорошо выглядишь. <…> Когда никто не верил, что у нас получится, ты всегда верил. У тебя была уверенность в своих решениях, и ты никогда не оглядывался назад. Ты был строг и постоянно ожидал, что я подниму свои стандарты. Но при этом ты никогда не забывал о своей главной роли — быть моим отцом. Это дар, за который я глубоко благодарна», — сказала Шарапова.

Слушая дочь, Юрий Шарапов сам не смог сдержать слез.

Также теннисистка обратилась к своей матери Елене Шараповой, отметив, что та не могла смотреть ее матчи, потому всегда «слишком нервничала».

«Сегодня на мне те самые жемчужины Tiffany, которые ты купила, когда мы получили наш первый большой гонорар. Ты та, кто преподает мне уроки элегантности, доброты, безусловной любви каждый день. Я люблю тебя всем сердцем и так счастлива называть тебя своей лучшей подругой», — призналась Мария Шарапова.

Теннисистка также поблагодарила Серену Уильямс, заявив, что та помогла россиянке понять, кто она «как соперница».

«И я всегда, всегда буду благодарна ей за то, что она вывела во мне все лучшее. И это действительно так. Между нами всегда было глубокое взаимное уважение и понимание. Наши истории куда ближе друг к другу, чем кажется на первый взгляд. У нас обеих были отцы с невероятной, порой даже чрезмерной верой в своих дочерей. Они оба приносили бесчисленные жертвы, о которых никогда не говорили вслух, чтобы дать нам шанс на величие. И я видела своими глазами, насколько полностью они были преданы тому, чтобы сделать из нас чемпионок», — сказала Шарапова.

В 2020 году российская теннисистка завершила карьеру. За свою спортивную жизнь она завоевала пять титулов на турнирах Большого шлема и стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.

Также она пять раз возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации. Спортсменка стала первой женщиной из России, которую включили в Зал славы. До нее из россиян этой чести были удостоены Евгений Кафельников и Марат Сафин.