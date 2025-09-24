Мы привыкли бояться старости: болезни, усталость, одиночество. Но исследования показывают удивительное: после 60 уровень счастья у многих людей растёт. Это называют «U-образной кривой счастья» — сначала оно снижается в середине жизни, а потом снова поднимается вверх.

Что говорят исследования

— Экономисты Бланчфлауэр и Освальд (2008) проанализировали данные из 70 стран и выяснили: самая низкая точка удовлетворенности жизнью приходится на 45—50 лет. После 55 лет кривая снова идет вверх.

— Психологи объясняют это так: люди начинают меньше сравнивать себя с другими, принимают жизнь и ценят простые радости.

Почему после 60 легче быть счастливым

Меньше гонки. Карьера уже не стоит во главе угла, не нужно «доказывать».

Больше свободы. Дети выросли, кредиты выплачены — появляется время для себя.

Простые радости ценнее. Прогулка, встреча с друзьями, сад, внуки — всё это приносит больше удовольствия, чем когда-то большие покупки или карьерные победы.

Опыт. Люди лучше знают себя и умеют справляться со стрессом.

Но что, если жизнь не радует?

Да, есть и другая сторона: болезни, одиночество, финансовые трудности. Но и здесь исследования показывают: поддержка друзей и близких, активность и новые увлечения способны переломить ситуацию.

Например, работа Стэнфордского центра по долголетию (Carstensen, 2011) доказала: социальные связи и смысл в жизни напрямую повышают чувство счастья даже у пожилых людей с хроническими болезнями.

Парадокс в том, что после 60 счастье становится ближе. Оно уже не в погоне за успехом, а в умении радоваться сегодняшнему дню. И, как ни странно, именно этот возраст для многих становится самым светлым и спокойным этапом жизни.