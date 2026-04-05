Недовольный пассажир вытолкнул проводницу из вагона поезда на станции Поназырево в Костромской области. Женщина упала между железнодорожными путями и получила перелом позвоночника. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «1520. Все о ж/д».

ЧП произошло в поезде №149/150, который выполнял рейс из Челябинска в Санкт-Петербург. В Поназырево состав останавливался на краткий промежуток времени — менее двух минут. Дверь в вагоне была открыта, проводница стояла в проеме, по соседнему пути проходил другой поезд.

Судя по видео, пассажир подошел к женщине, вытолкнул наружу, высунулся, осмотрелся по сторонам, не глядя при этом вниз на упавшую проводницу, и закрыл дверь, после чего вернулся в вагон — очевидно, на свое место.

По данным канала «1520. Все о ж/д», причиной агрессии со стороны мужчины мог стать отказ проводницы выпустить его из вагона на перекур во время короткой стоянки. Платформы на станции Поназырево в месте стоянки поезда нет, поэтому женщина упала между путями с большой высоты и получила компрессионный перелом позвоночника.

Официальных сообщений по поводу случившегося пока не поступало. Костромские телеграм-каналы пишут, что инцидент произошел еще 30 марта. По данным Baza, тот же мужчина впоследствии совершил нападение на начальника поезда, который в результате получил травмы колена и левой руки.