Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко, пасынка рок-музыканта Стаса Намина, к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве сводного брата и родной бабушки.

«Назначить Роману Ткаченко наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — огласила резолютивную часть приговора судья.

Ткаченко признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц); статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд при этом исключил из обвинения квалифицирующий признак «в беспомощном состоянии» — об этом в прениях просила сторона обвинения.

Защита намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции: с момента задержания адвокаты настаивали на том, что во время двойного убийства подзащитный находился в состоянии аффекта.

Преступление было совершено 18 октября 2023 года в доме в Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, Ткаченко поссорился с бабушкой — 85-летней Полиной Ткаченко, — дождался, пока она уснет, после чего несколько раз ударил ее молотком по голове, а затем нанес не менее четырех ударов ножом в грудь.

После этого он позвонил сводному брату — 30-летнему Артему Микояну, сыну Стаса Намина, — сообщил о смерти бабушки и попросил приехать. Когда тот приехал, между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Ткаченко ударил брата кулаками и ножом в грудь. Артем скончался на месте.

Полиция обнаружила оба тела в деревне Крюково утром 19 октября. Ткаченко признал вину в обоих убийствах. В ходе судебного процесса его близкий друг сообщил, что подсудимый дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в психиатрическом учреждении.

Роман Ткаченко — сын от первого брака бывшей жены Стаса Намина Галины; сам музыкант от него отрекся. В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщали, что пасынок артиста склонен к азартным играм и наркотикам и ранее был судим.

По данным телеграм-канала Mash, в 2007 году он насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы и получил два года условно. Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян, основатель рок-группы «Парк Горького») в разговоре с «Газетой.ру» после задержания пасынка назвал его «отморозком».