Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла высшей наградой страны орденом «Золотого орла». «В знак особого уважения» его впервые вручили не главе государства — в Астане оценили заслуги патриарха в укреплении духовных связей между народами.

Награждение прошло в Астане, куда патриарх прилетел для участия в съезде лидеров мировых и традиционных религий.

«Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками», — отметил казахстанский президент перед награждением, подчеркнув также, что «Золотой орел» вручается патриарху «за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами» и «в знак особого уважения».

Орден «Золотого орла» вручается за исключительные государственные заслуги перед республикой Казахстан. Кандидатуры для награждения определяются лично президентом Казахстана, который по должности также является кавалером ордена, но особого образца.

До вручения награды патриарху Кириллу орденом награждались лишь главы зарубежных государств. Первым кавалером ордена в 1997 году стал Борис Ельцин, а в 2004 году и Владимир Путин.

Теперь в списке награжденных 26 человек, среди них император Японии Акихито, королева Великобритании Елизавета II, президент Франции Николя Саркози, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, китайские лидеры Цзян Цзэминь и Си Цзиньпин. Среди последних награжденных — президенты Узбекистана и Кыргызстана, а также король Иордании Абдалла II.

Интересно, что в самом Казахстане лишь два человека награждены «Золотым орлом» — это бывший президент страны Нурсултан Назарбаев и нынешний — Касым-Жомарт Токаев, но им награда положена по должности.