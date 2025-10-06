Россия в 2025/2026 сельскохозяйственном году сокращает объёмы экспорта зерна на фоне резкого снижения мировых цен, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, несмотря на общий рост экспортной выручки по большинству направлений, зерновой сектор стал исключением.

«В 2025 году практически по всем направлениям сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая — мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами», — приводит «Интерфакс» цитату Патрушева.

При этом он подчеркнул, что российское зерно по-прежнему пользуется стабильным спросом за рубежом, и при улучшении ценовой конъюнктуры объёмы поставок могут быстро восстановиться и даже значительно вырасти.

Как ранее сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут, по состоянию на сентябрь в стране было собрано около 114 млн тонн зерна, а годовой прогноз урожая сохраняется на уровне 135 млн тонн. Патрушев уточнил, что уборочная кампания прошла в штатном режиме: на момент отчёта было намолочено почти 105 млн тонн зерна.

Параллельно, по его словам, аграрии приступили к посеву озимых культур — на сегодняшний день засеяно 4 млн гектаров, а общий план предусматривает охват около 20 млн гектаров, что соответствует уровню предыдущего года.

По состоянию на первое полугодие 2025 года мировые цены на зерно находятся на многолетнем минимуме, что напрямую влияет на экспортную активность ключевых производителей, включая Россию.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс цен на зерновые в апреле 2025 года составил 112,3 пункта — это на 18% ниже показателя апреля 2024 года и на 27% ниже пикового значения 2022 года. Особенно резко подешевела пшеница: средняя цена на мягкую пшеницу на международных биржах (в частности, на Chicago Board of Trade) в марте—апреле 2025 года колебалась в диапазоне 180—195 долларов США за тонну, тогда как в тот же период 2024 года она превышала 260 долларов.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своём отчёте от мая 2025 года подтвердило избыток предложения на мировом рынке, обусловленный рекордными урожаями в странах Южного полушария (Австралия, Аргентина) и стабильной производственной ситуацией в Северной Америке и Европе.

В результате глобальные запасы пшеницы, по оценке USDA, достигли 298 млн тонн, что стало максимумом за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы: цена упала до 155—165 долларов за тонну (против 220+ в 2024 году), сообщает Международный совет по зерну (International Grains Council, IGC).