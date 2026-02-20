Псковский городской суд вынес приговор 68-летней местной жительнице Маргарите Полевой, обвинявшейся в финансировании структуры, признанной экстремистской. Женщина перечисляла пожертвования в пользу ФБК*. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

В ходе заседания подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние. Суд учел ее возраст, исключительно законопослушное поведение в прошлом и совокупность смягчающих обстоятельств. В итоге пенсионерке назначили наказание в виде штрафа — 300 тысяч рублей.

Аналогичное дело 20 февраля рассмотрел Невский районный суд Петербурга. Перед судом предстала Елена Богданова, которую обвинили в переводе средств той же организации. По данным объединенной пресс-службы судов города, в августе 2021 года женщина отправила 500 рублей на счета ФБК*. Деньги ушли в один из банков Нью-Йорка.

Богданова признала вину и раскаялась. Кроме того, она перечислила пожертвования в российские благотворительные фонды на сумму, превышающую размер доната, что суд счел попыткой загладить вред. Суд назначил ей штраф в 300 тысяч рублей и конфисковал телефон, с которого был совершен перевод.

* организация признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована по решению Московского городского суда