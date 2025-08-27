В Пензенской области избили главу Каменского района Александра Помогайбо. Как сообщает СУ СКР по Пензенской области, проводится проверка по статье о применении насилия к представителю власти. По данным телеграм-каналов, Помогайбо избил местный житель, с которым они конфликтовали из-за бани.

«Сегодня на улице Белинского в городе Каменка 41-летний местный житель нанес удар металлическим предметом должностному лицу. Пострадавший находится в медицинском учреждении, и ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе СК.

Как пишет Shot, глава района требовал снести баню на улице Белинская, однако хозяин отказался это делать. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, после чего оппонент Помогайбо ударил его металлической трубой.

Родные владельца бани рассказали Shot, что глава района на протяжении нескольких лет был недоволен строительством объекта и якобы вымогал взятку в размере 500 тыс. рублей, а также постоянно был инициатором различных проверок. 27 августа Помогайбо прибыл в рамках одного из таких визитов.

По словам собеседников Shot, глава района обратился к одному из детей, которые бегали на территории бани были дети, «назвал поросенком и дал [ему] пощечину». Мальчик рассказал о произошедшем отцу, тот пытался разрешить ситуацию словами, но после избил главу Каменского района.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Помогайбо назвал «свиньей» самого владельца бани, после чего тот трижды ударил его металлической трубой. Очевидцы рассказали каналу, что глава района оскорбил мужчину, потому что тот не следил за объектом и отказывался убирать постройку.

Daily Storm отмечает, что три дня назад Помогайбо уже просил мужчину навести порядок на территории бани, но не получил ответа.

Помогайбо госпитализировали. Комментировать потасовку в разговоре с «Осторожно, новостями» он отказался. Аналогичную информацию приводит телеграм-канал «112». По данным издания, удары пришлись по голове чиновника.

В управлении МВД по региону сообщили ТАСС, что все участники драки установлены. Мужчина, причинивший телесные повреждения Помогайбо, доставлен в отдел полиции. По результатам проверки будет принято решение о мере пресечения.

Александр Помогайбо родился в 1976 году в Волгограде. Школьные годы провел в Каменке, после поступил в Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. С 1994 по 2007 год служил в Вооруженных силах России. Каменский район Помогайбо возглавил в 2021 году, а в 2023-м был переизбран на эту должность.