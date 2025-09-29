Жительница Пензенской области получила тревожные сообщения от имени своего внука, уехавшего на заработки в Турцию. В сообщениях утверждалось, что молодой человек похищен, и требовался выкуп. Женщина чуть не перевела мошенникам свои сбережения, но вовремя обратилась в полицию, пишет АиФ-Пенза со ссылкой на УМВД России по Пензенской области.

По данным ведомства, внук женщины уехал на заработки в Турцию и некоторое время не выходил на связь. Вскоре пенсионерке начали приходить сообщения от имени сына с просьбой перевести деньги, якобы для его освобождения. В подтверждение прислали фотографию, на которой молодой человек был с завязанными глазами.

Прежде чем отдавать запрашиваемую сумму в несколько тысяч долларов, женщина обратилась в полицию. Через каналы Интерпола был направлен срочный запрос в Турцию, чтобы проверить информацию и установить местонахождение внука. Как пишет издание, в ту же ночь зарубежные коллеги российских полицейских навестили «похищенного» и убедились, что с ним все в порядке.

Позже выяснилось, что аккаунт молодого человека был взломан мошенниками, которые и отправляли сообщения бабушке от его имени. Внук сам связался с родственницей и подтвердил, что с ним все в порядке.

В этом году региональное подразделение Интерпола работало по запросам Турции, Иордании, США, Бразилии, Грузии, Таджикистана и Киргизии, отметили в УМВД России по Пензенской области.