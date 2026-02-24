Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил ограничить режим самозанятых после завершения эксперимента в 2029 году. Он направил письма по этому поводу вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанова. Копии документов есть в распоряжении RTVI.

«Самозанятых в России уже больше 15 миллионов, и это не предел. Однако в 2029-м экспериментальный режим, доказав свою эффективность, заканчивается. И очень важно с учетом мощного социального и экономического запроса заранее обсудить и разработать новые рамки этого механизма или какой-то иной формат, который будет не менее успешно действовать после 2028 года», — пояснил RTVI Нилов.

По его словам, режим налога на профессиональный доход привел к тому, что «миллионы граждан вышли из тени и этот режим удобен».

«Он удобен тем, что можно быстро зарегистрироваться, с дохода легко удерживается налог, и граждане понимают, что они находятся в легальных отношениях с государством. Но есть свои перегибы, перекосы», — сказал глава комитета Госдумы.

Он обратил внимание на то, что еще в 2018 году, когда налог законодательно закреплялся, профсоюзы говорили о негативных последствиях для рынка труда, о том, что будет происходить трансформация рынка труда и перетекание трудовых отношений в гражданско-правовые.

«У многих не формируется пенсия, а из видов социального страхования только страхование по временной нетрудоспособности с 1 января добровольно заработало. То есть минусы есть, да и пределы по доходам уже неактуальны на сегодняшний день по сравнению с 2018 годом. Если сдают помещение в аренду, то только жилое, а, например, парковки, кладовки, сараи уже сдать не могут. Поэтому считаю, что нужно в рамках общественной дискуссии [на эту ситуацию] посмотреть», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что считает режим самозанятых в целом «востребованным и привлекательным».

«Нужно все самое лучшее сохранить, но при этом границами очертить, убрав минусы и злоупотребления. Может быть, дать право пользоваться этим режимом только тем, кто оказывает услуги только физлицам, например, домработницы, няни, репетиторы, чтобы не было злоупотреблений, когда работодатель начинает оптимизировать и использовать режим самозанятых в своих интересах. Для этого и нужна дискуссия, но заранее, чтобы правила игры были к 2029 году очерчены», — заявил парламентарий.

В письмах Голиковой и Силуанову Нилов предложил рассмотреть сегментацию сферы применения.

«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима, например, исключительно услугами, оказываемыми физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т.д.), а также деятельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду», — говорится в документах.

По мнению Нилова, «такой подход позволит минимизировать риски недобросовестной налоговой оптимизации в корпоративном секторе».

Глава профильного комитета Госдумы также настаивает на полноценной интеграции граждан с таким статусом в систему социального страхования.

«Стоит изучить возможность перехода к обязательному социальному и пенсионному страхованию самозанятых лиц. Установление соразмерных взносов в Социальный фонд России обеспечит полноценную защиту прав и социальных гарантий граждан, а в долгосрочной перспективе — и устойчивость всей бюджетной системы», — пишет Нилов.

В целом, он убежден, что к доработке действующей системы или разработке новой необходимо привлечь «самые разные категории заинтересованных лиц: социальных партнеров — профсоюзы и объединения работодателей, представителей цифровых платформ, региональных экспертов».

«Задача состоит в том, чтобы заранее определить правовой диапазон, чтобы обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и исключить социальную неопределенность», — подчеркнул Нилов.