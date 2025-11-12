Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о добровольном вступлении самозанятых в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, передает корреспондент RTVI.

Законопроекты не касаются оказания медицинской помощи, она оказывается гражданам бесплатно для имеющих полис ОМС, подчеркнул глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Но сейчас самозанятые не могут получить больничный и положенные по ним выплаты, так как за них не уплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование (ОМС).

Замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что по состоянию на 31 декабря численность самозанятых граждан, по данным Социального фонда России и ФНС, достигла 14,9 млн человек. Примерно половина из них не имеет иного места работы, что лишает их права на оплату больничных листов.

«Поскольку режим налога на профессиональный доход является экспериментальным и применяется до 31 декабря 2028 года, то предлагается в течение того же периода, начиная с января 2026 года, провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию», — пояснил Пудов.

Он уточнил, что данный эксперимент будет касаться страхования на случай временной нетрудоспособности.

Согласно законопроектам, самозанятые смогут выбрать страховую сумму, из которой будут исчисляться размеры взносов и пособий по временной нетрудоспособности при ежемесячном платеже взносов. Предлагается два варианта взносов: в 1 344 рублей или 1 920 рублей ежемесячно. Максимальный размер пособия по время трудоспособности, соответственно, составит 35 000 рублей или 50 000 рублей за полный месяц.

Согласно законопроектам, при повышении МРОТ, страховые суммы будут увеличиваться пропорционально его повышению, размер такого увеличения страховых сумм будет определяться правительством РФ.

«Условия выплаты пособий предлагается определять в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании по временно трудоспособности и в связи с материнством, то есть по тем же самым правилам, что и для граждан, которые работают по обычным трудовым договорам», — заявил Пудов.

Подать заявление о вступлении в программу можно будет через мобильное приложение «Мой налог».

Во время дискуссии депутаты интересовались, может ли самозанятый, который платил взносы в ОМС и вдруг решил отказаться, получить обратно все свои деньги. Выяснилось, что деньги не вернут.

«Суть заключается в том, что модель в этом контексте является добровольной, и она одновременно является солидарной. <…> Поэтому никаких возвратов не предусмотрено. Или платишь, и страховой случай оплачен, или не платишь, нет страхового случая. Поэтому это солидарная модель. Так работают все страховые системы, это базовые принципы», — пояснил Пудов.

В СР выступили против изменений. «То есть сначала — „Обозначьтесь!“, а потом у нас, что называется, ковшом нахлобучивают. Если люди работают, зарабатывают хорошо, естественно, мы должны думать о том, чтобы им такие же социальные возможности были реализованы, медицинская помощь и все остальное», — заявил во время обсуждения депутат Госдумы Николай Новичков.