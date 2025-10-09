Досрочное завершение эксперимента по самозанятым может вызвать рост социального напряжения, изменение параметров налогообложения должно произойти не ранее 2029 года. Такое мнение в разговоре с RTVI выразили депутаты Госдумы, комментируя предложение Совета Федерации проанализировать возможность отмены режима самозанятости на два года раньше запланированного срока — в 2026-м вместо 2028-го.

Что предлагает Совфед

Адресованная правительству рекомендация Совфеда с предложением проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход (НПД) в 2026 году содержится в постановлении верхней палаты парламента от 8 октября по итогам правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Рекомендовать Правительству Российской Федерации <…> проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в документе.

Предложение Совфеда возникло на фоне дискуссии о большом количестве неработающих трудоспособных граждан, которые создают нагрузку на бюджет. В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать о возможности обязать таких людей платить взносы в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Налог на профессиональный доход (НПД), который также называют «налогом самозанятых», — особый налоговый формат, разработанный для тех, кто осуществляет деятельность самостоятельно. Режим самозанятости запустили в России в 2019 году. Срок его действия установлен на десять лет, до 31 декабря 2028 года. Для самозанятых предусмотрены низкие ставки по налогам: 4% — при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. По состоянию на конец 2024 года в России насчитывалось более 12 млн самозанятых.

«Была договоренность, что правила игры не меняются»

Комментируя предложение Совфеда, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов (КПРФ) заявил RTVI, что законопроекта об изменениях в налогах для самозанятых нет, поэтому «говорить не о чем». По его мнению, нужно принять такое законодательство, «чтобы не трогать людей на протяжении лет 10-15».

«Люди должны привыкнуть к ситуации и действовать в соответствии с законом, а так обходить будут», — считает депутат.

Льготный налоговый режим для самозанятых вводили одновременно с пенсионной реформой, и при его введении «была договоренность, что правила игры не меняются в течение того периода, который закреплен законом — 10 лет», напомнил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Когда у нас шли налоговые изменения в прошлом году, тогда же с трибуны Государственной думы председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что режим этот налоговый не корректируется, потому как взятые обязательства и данное слово нужно держать», — отметил депутат.

По словам Нилова, к налоговому режиму для самозанятых изначально было «много вопросов».

«И вопросы неформирования будущей пенсии, и вопросы социального страхования, и вопросы трансформирования рынка труда, когда вчерашние работники сегодня становятся самозанятыми, выпадающие доходы Социального фонда, Фонда медицинского страхования. В общем, вопросов много», — перечислил глава думского комитета по труду и соцполитике.

В то же время досрочное прекращение эксперимента с самозанятыми может вызвать негативную реакцию граждан, учитывая, что количество плательщиков НПД превышает 12 млн, заявил Нилов.

«Должны готовиться к появлению новой формы налога»

Как считает Нилов, власти должны «учесть все ошибки» эксперимента с самозанятостью и «готовиться к появлению новой формы этого налога», когда программа завершится в 2028 году. Он предположил, что может появиться «некий гибридный вариант, который был бы удобен, прежде всего, в вопросах регистрации, администрирования».

«Режим самозанятых — отчетности никакой нет. Закачал приложение, через приложение всё фиксируется, налог удерживается. Всё быстро, удобно. А ИП — это уже бухгалтер, более трудоемкая деятельность по отчетности. Поэтому нужно предусмотреть для отдельной категории наших граждан очень простой, очень понятный механизм, позволяющий им заниматься своим делом и находиться в официальных отношениях с государством и платить налоги», — порассуждал Нилов.

Бессонов также отметил необходимость обсуждения итогов эксперимента с самозанятостью. Помимо этого, парламентарий счел нужным проанализировать, к каким результатам привели изменение ставки рефинансирования и повышение налога на прибыль

«Повышение налога на прибыль привело к тому, что поступления в бюджет уменьшились. Вот это надо обсуждать и узнавать, кто этим занимался и их наказывать. Триллионы уходят из страны и виноватых нет. А это мышиная возня. Отпустите людей, снимите все налоги — пусть работают. Вы добываете около 520 млн тонн нефти, порядка 600 млрд куб. м газа, еще народ обложили налогами — совесть есть?» — возмутился Бессонов.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в разговоре с RTVI обратила внимание, что сейчас при обсуждении налоговой нагрузки на граждан звучат «очень сомнительные предложения». К таковым она отнесла инициативы по дополнительному налогообложению самозанятых и покупке полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих и нетрудоспособных граждан.

«На мой взгляд, с точки зрения логики, это принимать не следовало бы, потому что действительно налог на профессиональный доход самозанятых вывел из тени достаточно большое количество граждан, и поступления от него в региональные бюджеты растут», — отметила депутат.

Дмитриева перечислила возможные последствия дополнительного налогообложения самозанятых:

«В сочетании со снижением порога НДС по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 60 млн до 10 млн рублей это может привести либо просто к свертыванию экономической деятельности, либо к дроблению предприятий, что, наверное, будет, либо просто уход в «серую» или в «черную» зону. Скорее всего, будут реализованы все три направления». Ну а если еще добавить изменения по самозанятым, то мне кажется, в целом это будет большой удар по малому бизнесу».

«Принципиальная позиция правительства»

Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года, сообщили в пресс-службе правительства России 9 октября.

«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — говорится в сообщении.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совфеда по экономической политике напомнил, что правительство обещало «не трогать вопросы института самозанятых десять лет», до конца 2028 года. По словам министра, «надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?»

«Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн рублей, у них лимит 60 млн рублей. И ставка налогообложения у них может быть не 4—6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили», — сказал он, призвав решать эти вопросы «комплексно и системно, а не дергая какие-то одни ниточки».

Позднее Решетников заверил, что до 2028 года никаких изменений в режиме самозанятых не будет. «Это принципиальная позиция правительства», — сказал глава Минэкономразвития.