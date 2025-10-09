Россияне, которые работают как самозанятые, смогут оформлять оплачиваемые больничные с 1 января 2026 года, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Механизм будет действовать в рамках эксперимента для самозанятых до 2028 года.

«С 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — приводит сайт правительства слова Мишустина.

Человек сам будет решать, брать ли ему больничный. Глава правительства подчеркнул, что в случае болезни или травмы, самозанятый сможет получать пособие.

Размер пособия варьируется от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Конкретная сумма будет рассчитываться с опорой на стаж и другие параметры.

Мишустин добавил, что месячная сумма страхового взноса в Соцфонде составит от 1,3 тыс. до 1,9 тыс. рублей. По его словам, она может быть и ниже, если листок нетрудоспособности не понадобиться открывать дольше полутора лет.

Механизм будет действовать до 2028 года в режиме эксперимента. Накануне пресс-служба правительства России также сообщила, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируют. По плану он должен завершиться в 2028 году. Условия налогообложения в этот период останутся прежними.

Налог на профессиональный доход (НПД), который также называют «налогом самозанятых», — особый налоговый формат, разработанный для тех, кто осуществляет деятельность самостоятельно. Эксперимент с самозанятыми начался в 2019 году и по плану должен завершиться в 2028 году. В этот период для граждан с ежегодным доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% с доходов физлиц и 6% — с доходов от юрлиц или ИП. По состоянию на конец 2024 года в России насчитывалось более 12 млн самозанятых.

Ранее Совет Федерации также рекомендовал завершить эксперимент в 2026 году. Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление после правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

В сентябре Решетников заявил, что сохранение режима такого налогового режима для самозанятых до 2028 года — это принципиальная позиция правительства. Однако он подчеркнул, что уже пришло время проанализировать итоги эксперимента.