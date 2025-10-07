В последние годы в корпоративной культуре набирает популярность явление, получившее название «тихое увольнение» (quiet quitting). Оно не связано с реальным увольнением: сотрудники не покидают компанию, но сознательно отказываются от переработок и дополнительной нагрузки сверх официальных обязанностей. Для многих это становится способом сохранить психическое здоровье и восстанавливать баланс между работой и личной жизнью.

От переработок к самосохранению

Долгое время переработки воспринимались как показатель вовлеченности и преданности делу. Однако пандемия, переход на удаленку и рост числа выгораний изменили восприятие: все больше работников перестали видеть смысл в постоянной гонке за результатами ценой здоровья.

Социологи отмечают, что «тихое увольнение» часто встречается у молодых специалистов — миллениалов и поколения Z. Эти группы ставят на первое место личные границы, свободное время и психологический комфорт. Они не отказываются от работы, но четко соблюдают свои должностные инструкции и перестают брать на себя дополнительные задачи, если за это не предусмотрено вознаграждение.

Смена ценностей на рабочем месте

Компании, которые поощряли переработки и конкуренцию, столкнулись с тем, что сотрудники начали активно обсуждать тему баланса жизни и работы. Эксперты по трудовым отношениям подчеркивают: феномен стал не протестом против работодателей, а сигналом о необходимости менять корпоративную культуру.

«Тихое увольнение» не всегда означает низкую производительность. Напротив, многие специалисты, ограничив рабочее время и нагрузку, работают эффективнее в пределах рабочего дня и меньше подвержены стрессу.

Роль социальных сетей и публичных дискуссий

Термин quiet quitting приобрел популярность в 2022 году после видео, где автор объяснял идею: «Вы не увольняетесь с работы, вы просто перестаете делать больше, чем должны». С тех пор эта концепция активно обсуждается в СМИ и профессиональных сообществах, а также влияет на HR-стратегии компаний.

Как компании адаптируются

Некоторые работодатели ответили на тренд внедрением более гибкого графика, программ поддержки ментального здоровья и политикой прозрачных бонусов за дополнительный труд. Другие же продолжают рассматривать такой подход как угрозу продуктивности и корпоративному духу.

Осознанный баланс

Психологи советуют подходить к вопросам рабочей нагрузки осознанно: четко проговаривать с руководством ожидания, договариваться о границах и помнить, что постоянная переработка — это не показатель ценности сотрудника. «Тихое увольнение» стало своеобразным напоминанием: гармония между работой и личной жизнью важна не меньше, чем карьерный успех.