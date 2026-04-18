В Новой Москве мужчина поджег пункт выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов, после чего и забрался на восьмой этаж дома и покончил с собой. Он умер в результате падения с высоты, сообщают «МК» и Mash в субботу, 18 апреля.

Мужчина забежал в подвальное помещение дома на бульваре Веласкеса (Коммунарка), где располагался ПВЗ. Он подпалил вещи с посылками, после чего выбежал из помещения.

Затем мужчина поднялся на восьмой этаж, начал бить там стекла и вылез на карниз. Через некоторое время его тело нашли у подъезда. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, медики не смогли его спасти, пишет Shot.

Площадь возгорания в ПВЗ составила 1 кв. м. По данным Mash, при пожаре пострадал один из сотрудников пункта — у него обгорели руки, ему оказывают первую помощь.

