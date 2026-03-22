Женщина погибла в результате падения с Большого Москворецкого моста у парка «Зарядье» в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в воскресенье, 22 марта.

По словам собеседника телеканала, женщина упала на проезжую часть. Что стало причиной инцидента, пока не уточняется.

На место инцидента прибыли оперативные службы, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшей, пишет телеграм-канал Baza. По данным «МК», это 42-летняя уроженка Ростовской области.

19 марта из окна квартиры на пятом этаже дома на юге Москвы выпала девочка 2023 года рождения. По данным прокуратуры, инцидент произошел после того, как она осталась на непродолжительное время без присмотра взрослых, в комнате с открытым окном. Девочку госпитализировали, но позже она скончалась.