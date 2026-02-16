В Новой Москве муж и жена выпали из многоэтажного дома, сообщает Baza. По информации телеграм-канала, у семейной пары осталось трое маленьких детей.

Тела погибших супругов нашли под окнами в ЖК «Саларьево парк». По словам соседей, пара была дружелюбной и общительной, мужчина занимался бизнесом.

Информацию о случившимся подтвердил источник в правоохранительных органах РИА Новостям. Он отметил, что на момент гибели мужа и жены в квартире находился их пятилетний ребенок.

«Возле жилого дома в Новой Москве были обнаружены тела мужчины и женщины с травмами, характерными при падении с высоты», — сказал собеседник агентства.

По данным МК, погибшие — уроженцы Азербайджана. Ребенка, который находился в квартире, временно забрали правоохранители.

