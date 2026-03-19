Из окна квартиры пятого этажа жилого дома на улице Велозаводской на юге Москвы выпала девочка 2023 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, девочка осталось на непродолжительное время без присмотра взрослых, в комнате, где было открыто окно», — сказано в сообщении ведомства.

Девочку госпитализировали, но позже в прокуратуре сообщили, что она скончалась.

«Расследование всех обстоятельств контролирует Лефортовский межрайонный прокурор», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно, или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть.

«Москитная сетка не спасает от падения. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник», — сказано в сообщении прокуратуры.