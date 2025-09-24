Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в базе данных МВД, однако статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Издание RT сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что в отношении Ступникова возбуждены два уголовных дела: о самовольном оставлении части и о государственной измене.

Бывшая супруга военнослужащего, Елизавета, сообщила изданию, что Ступников и его мать всегда критиковали российскую власть и негативно относились к СВО. По ее словам, мать знала о планах сына перейти на сторону ВСУ и даже помогала ему.

Экс-супруга также пояснила, что приняла решение о разводе сразу после того, как в августе 2024 года Ступников предложил ей уехать из России. На тот момент она уже знала о его дезертирстве, но еще не была в курсе государственной измены. Женщина подчеркнула, что не могла продолжать отношения с мужчиной, сделавшим такой выбор.

Подать заявление на развод она смогла лишь летом 2025 года во время отпуска в Омске. Елизавета отметила, что ранее суд в Забайкалье отказал ей в принятии заявления, поскольку это возможно только по месту регистрации брака.

По утверждению RT, Ступников передавал ВСУ данные о дислокации российских военных. Издание заявляет, что в результате его действий погибли около 200 российских военнослужащих, включая лучшего друга самого Ступникова.