Конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси представил в Палате представителей США законопроект о выходе страны из НАТО. Одновременно сенатор от Республиканской партии Майк Ли внес аналогичный документ в верхнюю палату Конгресса.

По мнению Мэсси, Североатлантический альянс давно утратил свою актуальность и превратился в «пережиток холодной войны».

«НАТО была создана для противодействия Советскому Союзу, который распался более тридцати лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает создавать риск вовлечения США в зарубежные войны», — сообщил он.

Конгрессмен убежден, что эти средства следует направить на защиту самих США, а не других государств, и подчеркивает, что членство в НАТО продолжает втягивать Америку в чужие войны.

Законодатель напоминает, что отцы-основатели США прямо предостерегали страну от постоянных внешних обязательств, которые не предусмотрены Конституцией. Америка не может бесконечно быть гарантом безопасности для всего мира, тем более когда богатые европейские страны не желают платить за собственную оборону, заявил Мэсси.

Документ содержит несколько ключевых положений:

Он обязывает президента США направить официальное уведомление о выходе из альянса по 13-й статье Североатлантического договора;

В законопроекте отмечается, что изначальные цели НАТО эпохи холодной войны больше не отвечают интересам национальной безопасности Соединенных Штатов;

Авторы инициативы считают, что европейские участники блока располагают достаточными экономическими и военными ресурсами, чтобы самостоятельно обеспечить свою безопасность;

Законопроект запрещает тратить деньги американских налогоплательщиков на общие бюджеты НАТО — гражданский, военный и программу инвестиций в безопасность.

В марте 2025 года газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников писала, что крупнейшие военные державы Европы, включая Великобританию, Францию, Германию и скандинавские страны, разрабатывают планы по принятию на себя большей ответственности за оборону континента в случае, если США выйдут из НАТО. Речь шла о том, чтобы за 5-10 лет довести свои военные показатели до уровня, «на котором они смогут заменить большинство американских компетенций».

Сейчас США вносят 15,8% в годовой бюджет НАТО в размере 3,5 млрд долларов и держат в Европе до 100 тыс. военнослужащих, что делает их роль незаменимой для безопасности континента, отмечала газета.

В 2023 году американский Конгресс утвердил закон, который требует согласия парламента для выхода страны из НАТО. Несмотря на это, процедура выхода остается достаточно простой: достаточно уведомить альянс за год в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора. С юридической точки зрения, договор будет действовать для оставшихся 31 члена. Однако на практике, как отмечали эксперты, выход США сильно скажется на альянсе.