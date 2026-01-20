Российский вратарь команды НХЛ «Флорида Пантерз» (Florida Panthers) Сергей Бобровский устроил потасовку с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» (San Jose Sharks) Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата. Инцидент произошел во время домашней игры «Пантерз».

Драка началась в третьем периоде после того, как Неделькович вмешался в стычку нападающего «Флориды» Эвана Родригеса и защитника «Шаркс» Винсента Дешарне. Увидев это, Бобровский стремительно проехал через всю площадку к воротам соперника, сорвал с Недельковича шлем, после чего голкиперы обменялись ударами и упали на лед. Оба получили по семь минут штрафа.

Драка Бобровского и Неджелькоича стала первой потасовкой между вратарями в лиге с февраля 2020 года.

«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — объяснил свою реакцию после матча 35-летний россиянин (его слова приводит в соцсетях журналист Джеймсон Олив).

Его одноклубник, форвард Мэттью Ткачук, был впечатлен поступком голкипера.

«Я не мог в это поверить. Когда лучший вратарь в мире делает такое, это просто невероятно. Мы знаем, как много он значит для нашей команды… Думаю, он просто добавил еще один элемент в свою игру»,», — сказал он.

Победу в матче одержал Сан Хосе со счетом 4:1.