Турция намерена привлечь граждан Узбекистана к строительству атомной электростанции «Аккую». Для этого в республике откроют центры сертификации специалистов по турецким стандартам, сообщили в Агентстве по миграции Узбекистана.

Договоренности были достигнуты по итогам визита главы ведомства Бехзода Мусаева в Турцию, где он провел переговоры с руководством организации Arya. Стороны подписали соглашение об оценке профессиональной квалификации граждан Узбекистана, планирующих трудоустройство в Турции.

Центры оценки квалификации откроются в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях. В них будут проверять знания и практические навыки специалистов по 25 профессиям с последующей выдачей сертификатов.

До конца текущего года Узбекистан планирует направить на строительство АЭС «Аккую» в провинции Мерсин около 1,5 тыс. сертифицированных специалистов.

Строительство первой турецкой атомной электростанции началось в 2018 году. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом», генеральным подрядчиком выступает компания «Атомэнергопроект».