В Кремле считают, что вопрос о трибунале над украинскими неонацистами является преждевременным, пока специальная военная операция (СВО) не завершена. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этап для обвинений и осуждения наступит уже после окончания боевых действий.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения процесса по аналогии с Нюрнбергским трибуналом, представитель Кремля подчеркнул, что сейчас главное внимание сосредоточено на оперативных задачах СВО. Таким образом, суд над украинскими радикалами, по замыслу Кремля, станет следующим этапом после выполнения всех военных целей.

Также в ходе общения с журналистами Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов президента Владимира Путина с представителями военного руководства США. Он заявил, что в графике главы государства нет запланированной встречи с американскими генералами, которые сейчас находятся с визитом в Киеве.

Отвечая на вопрос о рабочем расписании Путина, пресс-секретарь сказал коротко: «Нет, ничего не появилось».

Кроме того Песков оценил заявление председателя совета директоров Airbus Рене Обермана о необходимости для Европы обзавестись тактическим ядерным оружием. Представитель Кремля назвал эти высказывания провокационными. Он подчеркнул, что Москва негативно относится к таким призывам к нагнетанию напряженности и сделает всё необходимое для обеспечения своей безопасности.