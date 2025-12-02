Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал RTVI, что спокойно относится к пародиям на себя и доверяет артистам, которые берут на себя эту роль. Так он прокомментировал выступление комика Дениса Дорохова, который спародировал представителя Кремля в шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

«Мне рассказывали про этот шарж. Сам я, к сожалению, пока еще не видел, обязательно посмотрю. Я совершенно спокойно отношусь [к пародиям на себя]. Разные люди относятся по-разному», — сказал Песков.

На вопрос, требуется ли сценаристам согласовывать такие шутки с представителями власти, пресс-секретарь президента ответил, что с ним «чаще всего ничего не согласовывают».

«Но, с другой стороны, у ребят есть абсолютное чувство меры и чувство корректности, такой личной корректности. И в этом плане я им очень доверяю», — отметил Песков.

Шоу «Звезды» — совместный проект телеканала НТВ и соцсети VK, он выходит с 2024 года. Концепция юмористического шоу вдохновлена КВН, но при этом в составе каждой из 10 команд-участников есть знаменитость, которая платит 2 млн рублей за участие. В финале проекта разыгрывается 20 млн рублей.

В новом выпуске «Звезд» от 28 ноября Дорохов спародировал Пескова. Юморист, представший в образе пресс-секретаря президента, отвечал на вопросы женщин-журналистов, а также обсудил с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной экономическую ситуацию в стране.

До этого Дорохов не раз пародировал пресс-секретаря президента, в том числе когда тот был в зрительском зале на финале Высшей лиги КВН 2019 года. Позже комик рассказывал в интервью Карену Адамяну, что эту пародию перед съемкой показывали только ведущему передачи Александру Маслякову, уточнив, что больше ни с кем его не согласовывали.

«Он бегал, решал какие-то вопросы. Мы попросили, чтобы он посмотрел, сделали полный грим, чтобы видно было сходство. Он даже не садился в зал, прямо на сцене нас посмотрел. Посмеялся и говорит: “Тане, наверно, понравится”. Было точно известно, что Татьяна Навка [супруга Пескова] будет на записи. Про него самого мы не знали», — отметил Дорохов.

В 2021 году Песков сидел в жюри КВН на игре по случаю 60-летия передачи.