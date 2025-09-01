Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что преподнес главе «Лиги безопасного интернета» («ЛБИ») Екатерине Мизулиной партию под названием «Мы» в честь ее дня рождения. О подарке для возлюбленной музыкант рассказал в ролике, который он опубликовал в своем телеграм-канале.

На видео запечатлено, как Дронов и Мизулина прогуливаются по лесной тропе. В ходе прогулки они приближаются к гигантской кубической конструкции, украшенной лентой в цветах российского триколора. Певец спросил у главы «Лиги безопасного интернета», догадывается ли она, что находится внутри. «Не знаю, тебя не угадать», — ответила Мизулина.

Далее коробка раскрывается и внутри оказываются воздушные шары (белые, синие, красные) и черная фигура, стилизованная под слово «Мы» которая обрамлена российским флагом.

«Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобою партия будет называться «Мы», — заявил певец.

Видеоролик завершается сценой, где Дронов и Мизулина под музыку берутся за руки на фоне презента. Никаких дополнительных разъяснений о сути подарка певец не сделал. Глава “ЛБИ” в своем теграм-канале разместила ролик с вручением подарка, сопроводив его лаконичной подписью «Работаем» и сердечком, окрашенным в цвета российского триколора. Никаких деталей она тоже не привела.

Из видео невозможно понять, что именно представляет собой «партия», зарегистрирована ли она, а также каковы ее программа и состав.

Осенью 2024 года Shaman официально оформил развод с топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой, опубликовав соответствующее свидетельство в своем Telegram-канале. По словам певца, причиной расставания стала занятость обоих супругов, однако они сохранили теплые отношения. Мартынова подтвердила, что решение было взаимным.

В марте 2025 года во время концерта в «Лайв Арене» Дронов публично представил Екатерину Мизулину как свою новую возлюбленную, пригласив ее на сцену, вручив букет белых роз.