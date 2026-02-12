Лучший подарок на 14 февраля девушке — это тот, что «от чистого сердца». Об этом RTVI заявил певец, народный артист РФ Юрий Антонов.

«Девушки любят, когда им всё-всё дарят. Главное, чтоб от чистого сердца было», — сказал артист.

День святого Валентина отмечают ежегодно 14 февраля. Наиболее распространенный вариант легенды о том, как появился праздник, следующий. Римский император Клавдий II Готский запретил католические свадьбы, считая, что молодые люди больше приносят пользы на поле боя без жены и семьи. Но священник Валентин бросил вызов императору и тайно женил влюбленных, за что его схватили и 14 февраля предположительно 270 года обезглавили. Существуют версии, что священник накануне казни написал дочери тюремщика письмо с подписью «от твоего Валентина» и исцелил девушку от слепоты. Истинное происхождение праздника неизвестно.

Одна из главных его традиций — дарение открыток-валентинок, которые появились около 1500-х годов, а к концу 1700-х приобрели такую популярность, что для их изготовления стали использовать печать. Сегодня валентинки — самые продаваемые открытки в мире, а традиционные подарки в День всех влюбленных — конфеты и цветы, часто красные розы как символ любви.

В России праздник начали отмечать в 1990-е годы. Однако в 2008-м появился аналог и одновременно замена западному празднику — День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля в День памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака и семьи.

В России к празднованию Дня святого Валентина неоднозначное отношение. Из результатов опроса Superjob следует, что популярность праздника в стране снижается: в 2007-м его отмечал каждый второй житель (50%), в 2023-м — лишь 13%. Некоторые считают, что День всех влюбленных противоречит русской культуре — например, в 2010-е в Белгородской области несколько лет на законодательном уровне запрещали 14 февраля распространять валентинки, проводить дискотеки и тематические конкурсы.

В последние годы праздник переосмысляют и критикуют, появились альтернативы, не сосредоточенные на романтических отношениях: 13 февраля отмечают День женской дружбы, а 15 февраля — День одиноких.

Православные христиане 14 февраля отмечают День памяти святого мученика Трифона Никейского, который родился в III веке во Фригии и имел дар изгонять бесов и исцелять от болезней.