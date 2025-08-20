Певица Ольга Зарубина заявила, что композитор Игорь Николаев «подставил» ее с аранжировкой песни «Айсберг» на телепроекте «Ты — суперстар» в 2007 году. По ее словам, Николаев поступил так из-за своих взаимоотношений с Аллой Пугачевой. Свое мнение Зарубина высказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Есть такой момент, который мне не понравился. Я считаю, что это была подстава самая реальная», — сказала Зарубина.

На шоу «Ты — суперстар» она должна была исполнять песню «Айсберг» из репертуара Пугачевой. «Мне дали эту песню. Думаю: вот сейчас я ее запишу, и запишу мощно — так, как нужно писать ее», — вспоминает Зарубина.

Пугачева пела «Айсберг» «в нескольких вариантах», говорит Зарубина. «Я прослушала их практически все, и особенно мне понравилась одна из последних: она такая немножечко не то, что в роке, но где-то вот как-то наполовину», — пояснила она.

По словам певицы, она была уверена, что Николаев сделает нормальную аранжировку.

«Нет. Он сделал аранжировку типа каких-то качелей. Она была в быстром темпе, как будто это какой-то гопак. Я еле проглатывала эти слова, а я должна была рассказать эту историю. А я еле проглатывала эти слова, успевая за музыкой. Это было совсем не то, абсолютно», — заявил Зарубина.

Певица признается, что была расстроена, поскольку песня прозвучала не так, как она хотела ее подать.

«Но я думаю, что это была такая легкая подстава от Игоря Николаева, такой сюрпризик. Даже уверена в этом. Чтобы она не прозвучала круче, не дай бог. Вот такая у нас нездоровая конкуренция», — отметила Зарубина.

На вопрос, зачем Николаеву подставлять ее, Зарубина ответила: «Ну, он много лет работал у Пугачевой, он какой-то ее должник, он чем-то обязан ей. А я-то в принципе никто. Он же постоянно у нее снимался, в ее шоу. Он ее человек».

Зарубина также подтвердила, что была первой исполнительницей «Айсберга». «Я ее нигде не записывала, я ее исполнила один раз в Театре эстрады. Это был сборный концерт», — напомнила она.

Она назвала «Айсберг» непростой по диапазону песней. По словам Зарубиной, автор текста Лидия Козлова рассказывала ей, что когда композицию предложили Пугачевой, та ответила, что не знает, как ее петь.

Зарубиной же песня «Айсберг» понравилась. «Я думала, что она у меня будет в репертуаре, я запишу аранжировку. Но через какое-то время, очень через короткий период времени, она появилась уже в записи Пугачевой», — рассказала певица.

Она отметила, что «не плакала из-за этого», но считает, что это некрасиво и нехорошо.

«Но что делать, это «се ля ви». Такова жизнь», — добавила Зарубина.