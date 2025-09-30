Иногда в онлайн-магазинах можно встретить вещи, которые сбивают с толку. Вот, например: пиджак Giorgio Armani из кожи крокодила за 11 950 000 ₽ и студия в Москве почти за те же деньги — 11 020 000 ₽. Сравним, что же вы получаете.
Пиджак Armani
Плюсы:
- Натуральная кожа крокодила (Crocodylus Novaeguineae), каждый узор подобран вручную.
- Итальянский дизайн и производство — статус обеспечен.
- Весит меньше квартиры, легко унести с собой.
- Можно надеть на вечеринку, и все поймут: у этого человека есть вкус (и лишние 12 миллионов).
Минусы:
- Нельзя сдавать в аренду.
- Не добавляет квадратных метров в Москве.
- Если прольёшь кофе — ипотека не спишется.
Квартира-студия в Москве (29,8 м²)
Плюсы:
- Полноценная недвижимость: кухня, санузел и даже балкончик 0,9 м².
- Можно сдавать в аренду и получать доход.
- В отличие от пиджака, точно не выйдет из моды.
- Гарантия — закон о недвижимости, а не бирка.
Минусы:
- Подкладка не из шёлка, а из плитки и ламината.
- Крокодильей кожи нет, максимум — искусственный паркет.
- Не получится надеть и пойти в ресторан.
Хотите чувствовать себя крокодилом в большом городе — берите пиджак.
Хотите хотя бы где-то оставаться хозяином — берите квартиру.
А самые продвинутые возьмут и то, и другое: чтобы в пиджаке ходить по квартире за 12 миллионов.