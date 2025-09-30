Иногда в онлайн-магазинах можно встретить вещи, которые сбивают с толку. Вот, например: пиджак Giorgio Armani из кожи крокодила за 11 950 000 ₽ и студия в Москве почти за те же деньги — 11 020 000 ₽. Сравним, что же вы получаете.

Пиджак Armani

Плюсы:

Натуральная кожа крокодила (Crocodylus Novaeguineae), каждый узор подобран вручную.

Итальянский дизайн и производство — статус обеспечен.

Весит меньше квартиры, легко унести с собой.

Можно надеть на вечеринку, и все поймут: у этого человека есть вкус (и лишние 12 миллионов).

Минусы:

Нельзя сдавать в аренду.

Не добавляет квадратных метров в Москве.

Если прольёшь кофе — ипотека не спишется.

Квартира-студия в Москве (29,8 м²)

Плюсы:

Полноценная недвижимость: кухня, санузел и даже балкончик 0,9 м².

Можно сдавать в аренду и получать доход.

В отличие от пиджака, точно не выйдет из моды.

Гарантия — закон о недвижимости, а не бирка.

Минусы:

Подкладка не из шёлка, а из плитки и ламината.

Крокодильей кожи нет, максимум — искусственный паркет.

Не получится надеть и пойти в ресторан.

Хотите чувствовать себя крокодилом в большом городе — берите пиджак.

Хотите хотя бы где-то оставаться хозяином — берите квартиру.

А самые продвинутые возьмут и то, и другое: чтобы в пиджаке ходить по квартире за 12 миллионов.