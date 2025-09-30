Иногда в онлайн-магазинах можно встретить вещи, которые сбивают с толку. Вот, например: пиджак Giorgio Armani из кожи крокодила за 11 950 000 ₽ и студия в Москве почти за те же деньги — 11 020 000 ₽. Сравним, что же вы получаете.

Пиджак Armani

Скриншот

Плюсы:

  • Натуральная кожа крокодила (Crocodylus Novaeguineae), каждый узор подобран вручную.
  • Итальянский дизайн и производство — статус обеспечен.
  • Весит меньше квартиры, легко унести с собой.
  • Можно надеть на вечеринку, и все поймут: у этого человека есть вкус (и лишние 12 миллионов).

Минусы:

  • Нельзя сдавать в аренду.
  • Не добавляет квадратных метров в Москве.
  • Если прольёшь кофе — ипотека не спишется.

Квартира-студия в Москве (29,8 м²)

Скриншот

Плюсы:

  • Полноценная недвижимость: кухня, санузел и даже балкончик 0,9 м².
  • Можно сдавать в аренду и получать доход.
  • В отличие от пиджака, точно не выйдет из моды.
  • Гарантия — закон о недвижимости, а не бирка.

Минусы:

  • Подкладка не из шёлка, а из плитки и ламината.
  • Крокодильей кожи нет, максимум — искусственный паркет.
  • Не получится надеть и пойти в ресторан.

Хотите чувствовать себя крокодилом в большом городе — берите пиджак.

Хотите хотя бы где-то оставаться хозяином — берите квартиру.

А самые продвинутые возьмут и то, и другое: чтобы в пиджаке ходить по квартире за 12 миллионов.