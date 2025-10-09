Самым популярным месяцем для отдыха россиян в Турции в 2025 году стал сентябрь. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на управление культуры и туризма Антальи, именно в этом месяце зафиксирован пик турпотока: каждый четвертый турист на курортах региона оказался россиянином.

В сентябре Анталью посетили 2,39 миллиона туристов — на 2,1% больше, чем годом ранее. Из них 642,5 тысячи приехали из России, что на 6,4% больше, чем в сентябре 2024 года. Россия вновь заняла первое место по числу поездок в Анталью, опередив Германию, Польшу и Великобританию.

По информации АТОР, спрос на отдых в Турции среди россиян растет с начала лета. Эксперты отмечают, что сентябрь уже второй год подряд становится пиком бархатного сезона: туристы предпочитают более мягкую погоду, меньшее количество отдыхающих и снижение цен после лета.

Как объясняют аналитики, осень для россиян стала временем комфортного и более доступного отдыха при тех же условиях сервиса. По данным туроператоров, именно сентябрь обеспечивает самые стабильные показатели заполняемости отелей на популярных курортах Антальи, таких как Аланья, Кемер и Сиде.