С июня по август Турцию посетили более 2,83 млн россиян — на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Большинство из них выбирали курорты Антальи, куда направлялось почти две трети всего турпотока из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Хорошие показатели августа позволили России не только сохранить статус крупнейшего въездного рынка Турции, но и впервые в этом году продемонстрировать положительную динамику по итогам всех восьми месяцев. При этом эксперты прогнозируют, что направление вряд ли достигнет доковидных цифр 2019 года, когда страну посетило более 7 млн россиян.

На курорты Антальи в летние месяцы приехало 1,85 млн россиян (65,5% всего турпотока из России), что на 4,3% больше, чем в прошлом году. В августе прирост турпотока в Анталью составил 5,8%.

На курорты Эгейского побережья (провинция Мугла) приехало 232 тыс. россиян, динамика здесь оказалась отрицательной (-0,7%). Стамбул в летние месяцы принял около 575—580 тыс. российских туристов (+4,2%), включая транзитных пассажиров.

По итогам января—августа 2025 года Турцию посетили свыше 4,55 млн россиян, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них большая часть (58,5%) отдыхала в Анталье — 2,66 млн человек. На курорты Эгейского побережья прибыло 280,9 тыс. россиян (6,2% от общего турпотока), а в Стамбул россияне совершили около 1,25 млн визитов (28—29% от всего турпотока из России).

АТОР отмечает, что россияне остаются лидерами среди иностранных туристов для Турции и их число демонстрирует постепенный, но устойчивый рост. На втором месте по количеству визитов находится Германия, третье место занимает Великобритания.