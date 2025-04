Британский певец Робби Уильямс рассказал в интервью The Mirror, что у него обнаружили цингу из-за попыток похудеть. После этого он решил пересмотреть принципы своего питания.

Артист уточнил, что в 2024 году он начал принимать препараты, подавляющие аппетит. В результате он перестал есть и не получал питательных веществ. Это привело к дефициту витамина С — у певца диагностировали цингу. В разговоре с The Mirror Уильямс назвал ее «пиратской болезнью 17-го века».

Певец признался, что воспринимал слова близких о том, что он похудел, «как джекпот». По его утверждению, это происходит со всеми, кто страдает дисморфией тела.

«При дисморфии тела, когда люди говорят, что они беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: «Я достиг этого». Когда люди говорят: «Мы беспокоимся, что ты слишком худой», это воспринимается как джекпот», — объяснил Уильямс.

Певец также рассказал, что впервые за 10 лет его поразила депрессия, которую он также связал со своей диетой. Уильямс поделился, что ему было особенно трудно справиться с возвращением заболевания, поскольку он думал, что держит свое психическое здоровье под контролем.

«Год начался с некоторого расстройства психического здоровья, которого у меня не было очень, очень долгое время. Мне было грустно, я был встревожен, у меня была депрессия», — заявил Уильямс.

Он добавил, что «темные тучи теперь рассеялись». Сейчас Робби Уильямс готовится к своему масштабному стадионному туру, который стартует 31 мая в Эдинбурге. Также концерты планируются в Лондоне, Манчестере, Бате и Ньюкасле.

«Я поставил перед собой грандиозную задачу — стать лучшим артистом на планете. Я знаю, это звучит эгоистично и самовлюбленно, но я уверен, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не хотели бы стать шестыми лучшими футболистами мира, если бы им представилась такая возможность», — заключил певец.

Робби Уильямсу 51 год. Свою музыкальную карьеру он начал будучи подростком — в 16 лет создал группу Take That, для которой сам писал песни. Позднее он начал сольную карьеру, в 1997 году выпустил дебютный альбом Life thru a Lens. Популярность ему принес трек Angels, который в 2005 году был признан на премии Brit Awards лучшим за последние 25 лет.

Песни Уильямса неоднократно попадали в топ-чарты, а среди его наград в том числе есть победа от Brit Award в номинации Brits Global Icon Award («Мировая икона музыки»). В 2005 году певца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как артиста, который продал больше всего билетов на свой тур в первый день старта продаж — 1,6 млн для Close Encounters Tour (тур «Близкие встречи»).