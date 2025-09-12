Минюст России традиционно в пятницу обновил реестр иноагентов. На этот раз в него включили четырех человек, в том числе известного писателя и сценариста Эдуарда Тополя, а также проект «Обманутый россиянин».

Кроме того, в список иноагентов вошли журналистка и писательница Ирина Бороган, активистка Ирина Шумилова и блогер Сергей Куропов. Согласно данным Минюста, все четверо живут за пределами России.

Тополя ведомство обвиняет в распространении «недостоверной информации» о российской власти, ее политике и принимаемых ею решениях, а также в распространении материалов иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными.

«Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ», — сказано на сайте Минюста.

В аналогичных действиях ведомство обвиняет Бороган. Ирине Шумиловой и Сергею Куропову Минюст предъявляет также высказывания против военной операции на Украине. Кроме того, последний обвиняется в «отождествлении Российской Федерации с Третьим рейхом» и распространении фейков о российской армии.

Проект «Обманутый россиянин», по мнению Минюста, распространял фейки о власти и вооруженных силах России, а также материалы иноагентов и нежелательных организаций, выступал против военной операции на Украине и распространял призывы к участию в протестных мероприятиях.

Эдуард Тополь, уроженец Баку, эмигрировал из СССР в 1978 году после запрета фильма «Ошибки юности» по его сценарию, жил сначала в США, с 2017 года — в Израиле. Его романы переведены на многие языки.