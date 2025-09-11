Росфинмониторинг внес писателя Дмитрия Быкова* в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в списке ведомства 11 сентября.

На основании этого решения российские банки обязаны полностью заблокировать все счета Быкова* и прекратить любое его финансовое обслуживание.

Такие меры связаны с уголовным преследованием писателя. Ему инкриминируется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а именно размещение в 2023 году на видеохостинге интервью, содержащего, по версии следствия, ложные данные о действиях российской армии во время военной операции на Украине.

Помимо этого, Быкова* обвиняют в систематическом уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. После включения в соответствующий реестр Минюста в июле 2022 года он дважды привлекался к административной ответственности, а в феврале 2025 года, как сообщает прокуратура, вновь нарушил закон, опубликовав два материала в мессенджере без обязательной маркировки, указывающей на его статус иностранного агента.

В настоящее время Дмитрий Быков* находится под заочным арестом. Черемушкинский суд Москвы уже приступил к рассмотрению его уголовного дела по этим обвинениям.

Дмитрий Быков* — известный российский писатель, поэт и публицист, входящий в Союз писателей России. Широкую популярность он приобрел как соавтор сатирических проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший», где в поэтической форме и с острой социальной сатирой комментировал злободневные события 2010-х годов, используя образцы классической литературы.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов