В пятницу, 5 сентября в первом павильоне ВДНХ прошел пресс-показ выставки «Образ Москвы в русском искусстве»: 115 картин, привезенных из Санкт-Петербурга в Москву. Причем масштабная выставка впервые проходит не в музейном пространстве, а в “Центральном” павильоне ВДНХ. Почему было выбрано такое необычное место и какие картины привезены в столицу — в материале RTVI.

«Образ Москвы в русском искусстве» — проект санкт-петербургского Русского музея, созданный вместе с правительством столицы. Причем для питерцев он оказался предельно необычен: впервые музейную экспозицию разместили не на традиционной площадке, а в обычном павильоне ВДНХ, хотя и №1, «Центральном».

В зале 115 работ, которые делят экспозицию на несколько тематических блоков: от «Новой Москвы» эпохи модернизма до «Москвы и москвичей» — портретной галереи выдающихся людей города.

Для большинства картин это первый выход за пределы музейных стен, что делает выставку по-настоящему уникальной.

Среди ее шедевров — монументальное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», знаменитая «Святая Русь» Михаила Нестерова, иконы Андрея Рублева. Рядом — работы Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова и других мастеров, чьи имена давно стали символами русской живописи.

На вопрос журналиста RTVI о том, почему выбор пал на такое нетипичное для выставки место, директор Русского музея Алла Манилова призналась, что предложение поступило от мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы работаем так в первый раз, — напрямую с правительством Москвы, — потому что идея выставки принадлежит Сергею Семеновичу. Ну и что может быть лучше первого павильона ВДНХ для крупноформатной живописи и исторических полотен? Поэтому это не просто выставка, а выставка-проект — наш совместный проект», — подчеркивает она.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров, стоя рядом с огромным холстом Репина, рассказал, как рождалась задумка.

По его словам, все происходило очень быстро, чтобы успеть ко Дню Москвы и сделать «подарок жителям столицы». Шогуров уверен: выставка станет не просто культурным событием, а настоящим праздником для москвичей и гостей столицы. Здесь можно будет не только увидеть работы классиков русской живописи, но и по-новому взглянуть на город.

Экспозиция открыта со вторника по воскресенье, она будет работать в течение пяти месяцев.