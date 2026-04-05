Пожар в калининградском торговом центре «Гиант», в результате которого пострадали три человека, начался из-за припаркованного рядом автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

По его данным, сотрудники ТЦ заметили, что стоящая перед зданием машина загорелась, а потом пламя перекинулось с нее на фасад здания.

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о троих пострадавших. «База» пишет о двух — сотруднице «Гианта», которая сломала ногу при попытке убежать от пожара, и отравившейся угарным газом покупательнице. Обе женщины находятся в удовлетворительном состоянии.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что контролируют ход расследования, цель которого — установить причины возгорания и проверить, не было ли допущено нарушений противопожарной безопасности.

Представитель прокуратуры уточнил, что все находившиеся в здании ТЦ были своевременно эвакуированы.

Местные СМИ пишут, что пожар практически полностью уничтожил фасад ТЦ на Московском проспекте, а дорожное движение мимо здания затруднено из-за прибытия десятков пожарных машин.

«Пламя добивает фасад», — пишет издание «Русский Запад».

В городских телеграм-каналах опубликованы многочисленные видео горящего «Гианта», снятые очевидцами. Судя по роликам, при горении материалов фасада выделяется густой черный дым.

Торговый центр «Гиант» общей площадью 6 тыс. кв. метров специализируется на торговле товарами для дома, сада и дизайна, среди арендаторов представлены мебельные салоны и магазины. В ТЦ также есть кинотеатр, центр детских развлечений и кафе.