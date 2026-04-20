Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Roblox Corporation на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* в интернете. Компания признана виновной сразу по двум протоколам по ч. 4 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ или интернета. По каждому из них назначен штраф в 4 млн рублей.

«Назначать Roblox Corporation административное наказание в виде штрафа на общую сумму 8 млн рублей», — цитирует решение судьи «Интерфакс».

Из материалов дела следует, что платформа допустила распространение контента, «создающего привлекательный образ нетрадиционным сексуальным отношениям», однако конкретные поводы для составления протоколов в суде не раскрывались.

Roblox — онлайн-платформа и система создания игр, разработанная в США в 2006 году. В декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал к ней доступ на территории России, сославшись на массовое распространение материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, призывы к насилию и ЛГБТ-контент*.

До блокировки ведомство неоднократно направляло платформе требования по обеспечению безопасности детей. После введения ограничений руководство Roblox обратилось в РКН, заявив о готовности удалить деструктивный контент и сотрудничать с российскими властями. В самой платформе ранее также ввели обязательное подтверждение возраста по лицу или паспорту.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что после блокировки Roblox дети стали сообщать о желании уехать из России.

«Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?» — писала она в своем телеграм-канале.

* Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России