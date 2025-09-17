Искусственный интеллект стоит рассматривать как еще один музыкальный инструмент и площадку для творческих экспериментов. Таким мнением поделился с RTVI продюсер Виктор Дробыш, комментируя слова певца Олега Газманова, который выступил против использования искусственного интеллекта в музыке.

«Я думаю, это следующий инструмент, который появился — наряду с роялем и микрофоном, который надо грамотно использовать. Вот и все», — сказал продюсер.

Он также рассказал о собственном опыте использования ИИ при создании музыкальных композиций.

«На сегодняшний день искусственный интеллект прикольно использовать как площадку для «попробовать»: «А интересно, если я сделаю так — то будет как? А если так — то будет как?» — отметил Дробыш.

По словам продюсера, эта технология позволяет в течение часа сделать те пробы, которые раньше могли занимать сутки и даже недели.

«Посмотреть стиль, в котором лучше сделать песню, темпы, все остальное, и послушать уже результат — то есть, такую «демку». А дальше я уже делаю все сам», — сказал он.

Ранее Газманов заявил, что «искусственный интеллект убивает мастеровых людей, настоящих инструменталистов» и лишь использует «то, что уже было и перекручивает по-разному».