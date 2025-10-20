Суды в России чаще всего осуждают за мелкие взятки, в то время как по делам о крупной коррупции значительно выше вероятность оправдательного приговора, следует из актуальной статистики Судебного департамента при Верховном суде.

Наиболее распространены случаи взяточничества на суммы от 10 до 50 тыс. рублей, тогда как взятки до 1 тыс. рублей встречаются редко. При этом доля оправданий по коррупционным делам составляет 1,8%, что в семь раз превышает средний показатель по уголовным делам (0,24%).

Разница в оправданиях по делам о взяточничестве зависит от масштаба преступления. За крупные взятки оправдывают в среднем 1,5% обвиняемых, а за мелкие — лишь 0,2%. При этом по статьям об «откатах» оправдательных приговоров не выносилось вовсе.

Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил такую ситуацию несколькими факторами. По его словам, крупные коррупционные дела обычно связаны с должностными лицами, имеющими доступ к качественной юридической помощи и использующими свои связи для давления на следствие.

Кроме того, как отметил юрист, такие дела характеризуются высокой латентностью и сложностью доказывания, поскольку преступления часто совершаются с использованием сложных схем и привлечением посредников.

В отличие от этого, дела о мелких взятках обычно основаны на прямых доказательствах и проще в расследовании, что приводит к более высокому проценту обвинительных приговоров, пояснил Аграновский.

Согласно судебной статистике, за первое полугодие 2025 года, взяточничество сохраняет лидирующие позиции среди коррупционных преступлений. За этот период по статье 290 УК РФ (получение взятки) были осуждены 2604 человека, а по статье 291 УК РФ (дача взятки) — 1627 человек.

Второе место в статистической отчетности занимает мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), предусматривающее получение или дачу взятки в размере не более 10 тыс. рублей. По этой статье к ответственности привлечены 2014 человек.

Замыкает перечень наиболее распространенных коррупционных преступлений коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), по которому зафиксировано 749 обвинительных приговоров.

В целом, статистические данные Судебного департамента при Верховном суде демонстрируют сохранение устойчивой структуры коррупционной преступности в России, где доминируют традиционные формы противоправных деяний, связанные с получением незаконного вознаграждения.