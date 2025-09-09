В Париже и пригородах возле мечетей было обнаружено как минимум девять отрезанных и брошенных свиных голов. Местные власти и общественность связывают это с «ростом ненависти к мусульманам».

Начальник городской полиции сообщил, что головы были найдены сегодня, 9 сентября. «Перед некоторыми мечетями были оставлены свиные головы… Четыре в Париже и пять в пригородах», — заявил Лоран Нуньес на пресс-конференции, добавив, что офицеры «не исключают возможности обнаружения других голов».

По словам Нуньеса, возбуждено уголовное дело по факту разжигания ненависти, усугубленной расовой или религиозной дискриминацией. Глава полиции назвав действия неизвестных «отвратительными». В парижской прокуратуре уточнили, что на нескольких головах синими чернилами была написана фамилия президента Франци Эмманюэля Макрона.

Нуньес заявил, что в случившемся могут обнаружиться параллели с прошлыми инцидентами, связанными с «иностранным вмешательством», но при этом призвал парижан к «крайней осторожности» в обсуждении ситуации, чтобы ее не усугубить.

Канцелярия Макрона сообщила, что после обнаружения свиных голов он встретился с представителями парижской мусульманской общины и выразил им свою поддержку. Мэр французской столицы Анн Идальго пообещала, что власти примут «правовые меры», и осудила «расистские действия». Глава МВД Франции Брюно Ретайо назвал случившееся «возмутительным» и «абсолютно неприемлемым». «Я хочу, чтобы наши соотечественники-мусульмане могли мирно исповедовать свою веру», — добавил министр.

Имам Большой мечети Парижа Хемс-Эддин Хафиз осудил «исламофобские акты», назвав их «новым и печальным этапом в росте антимусульманской ненависти». Глава антидискриминационной организации Addam Бассиру Камара поделился своими опасениями по поводу возможной дальнейшей эскалации общественной напряженности. «Мы уже несколько месяцев бьем тревогу, но нас никто не слышит. Что будет дальше? Бросать свиные головы в верующих или нападать на них?» — обратился он к жителям и властям города.

Во Франции проживает самая большая мусульманская община в Евросоюзе и самая большая еврейская община за пределами Израиля и США. По данным европейского Агентства по основным правам, несколько стран ЕС сообщили о росте ненависти к мусульманам и антисемитизма с момента начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.

В июле МВД Франции заявило, что с января по май число антимусульманских инцидентов выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число мотивированных теми же соображениями нападений на отдельных лиц утроилось.