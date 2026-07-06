Кейко Фухимори, одержавшая победу на президентских выборах в Перу, может пойти по пути своего отца в вопросах управления страной, а отношения с США, в частности, с президентом Дональдом Трампом, вероятно, получат дополнительный импульс. Таким мнением поделился с RTVI старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

«Победа Кейко Фухимори хорошо укладывается в общерегиональный правоконсервативный, даже больше «трампистский» тренд. Модель правления президента Сальвадора Наиба Букеле была очень хорошо воспринята в широких массах ряда латиноамериканских стран, особенно там, где остро стоит проблема преступности. Судя по всему, нечто похожее предлагает перуанскому народу и Кейко», — допустил эксперт.

Однако, по словам собеседника RTVI, для реализации политики Букеле в Перу пришлось бы значительно изменить внутриполитическую расстановку и «сосредоточить в руках президента огромную власть». Практика показала, что без централизованного управления жесткая политика безопасности работает неэффективно, добавил он.

«Перу уже много лет находится в состоянии политического кризиса, президенты сменяют друг друга с очень большой частотой. В таких условиях управление «жесткой рукой» практически невозможно. Поэтому весьма вероятно, что Фухимори попытается повторить путь своего отца, но сможет ли — большой вопрос. Букеле пришлось ломать государственный строй, переписывать конституцию и бороться с оппозицией и внутри, и за пределами своей страны. По силам ли это сделать президенту Перу — я пока затрудняюсь сказать», — сказал Магомед Кодзоев.

Старший научный сотрудник ИЛА РАН предположил, что для Перу это самый логичный выбор — союз с Трампом. Эта страна всегда была ориентирована на США в своей политике безопасности. Это объясняется в первую очередь географической близостью и богатой историей их сотрудничества. К тому же с 2009 года между Лимой и Вашингтоном действует договор о свободной торговле.

«Другое дело, что их отношения с Китаем также перешли на качественно высокий уровень. Перу — один из основных партнеров Пекина в регионе, у них очень развиты инфраструктурные проекты и торговля полезными ископаемыми. Перу, скорее всего, попытается и дальше балансировать между США и КНР, хотя политические отношения Фухимори с Трампом могут получить дополнительный импульс, так как их идеологические взгляды весьма похожи», — заключил Магомед Кодзоев.

Кейко Фухимори победила во втором туре президентских выборов в Перу, набрав 50,1% голосов, а ее соперник Роберто Санчес — 49,8%. При этом одержать победу ей помогли перуанские диаспоры, проживавшие за рубежом.

Фухимори — дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который был во главе государства с 1990 по 2000 год. Он был известен своей жесткой политикой в отношении организованной преступности и повстанцев, из-за чего его упрекали в чрезмерно жестоких методах и авторитарном правлении.