Задержан пятый подозреваемый в похищении петербургского бизнесмена Сергея Селегеня и попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового, сообщили ТАСС в региональном главке Следственном комитете (СК). Четверых арестованных ранее следствие просит арестовать, все они оказались студентами 19-20 лет. При этом на распространенных кадрах допросов показаны шестеро молодых людей. На вопрос о заказчике почти все указали на человека по прозвищу Сатанист. Подробности — в материале RTVI.

Пятым задержанным стал 27-летний житель Зарайска Московской области, его взяли по месту жительства петербургские оперативники и передали правоохранительным органам, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео, предоставленном силовиками, мужчина сказал, что задержан за похищение человека. По его версии, ему рассказали, что похищение должно произойти на Крестовском острове в Петербурге и что оно планируется как розыгрыш друга на день рождения. Точную дату и время похищения он назвать не смог.

По данным РЕН ТВ, пятого фигуранта зовут Даниил.

Ранее представитель пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко сказала ТАСС, что ходатайства об аресте четверых задержанных до этого направлены в Октябрьский районный суд Петербурга.

Она уточнила, что все четверо числятся студентами Морской технической академии им. адмирала Д.Н. Сенявина.

В отношении них возбуждены дела о похищении человека из корыстных побуждений группой лиц с применением насилия, оружия или предметов, используемых как оружие, (пп. «а», «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК, разбое (ст. 162 УК) и покушении на похищение человека группой лиц (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 126 УК). За похищение может грозить до 12 лет тюрьмы.

Что известно о задержанных

Кадры задержания и допросов молодых людей показали в своих телеграм-каналах официальный представитель МВД России Ирина Волк и Следственный комитет. Лица задержанных на них заблюрены и допросы показаны частично.

Более полную версию записей опубликовали каналы РЕН ТВ и 78. На них можно насчитать шестерых задержанных, лица которых не заблюрены, и они произносят свои имена. Судя по кадрам, это: Степан Мирошин, 2006 г.р, Рустам Худайкулов, Владислав Яковлев, Самир Павлов, а также Вадим Черепухин 2004 г.р. и Вячеслав Шевченко 1999 г.р.

Имена первых четверых — Степана М., Рустама Х., Владислава Я. и Самира П. — также перечислили каналы 112 и SHOT. По данным 112, их задержали по подозрению в похищении Селегеня, который, как утверждают журналисты, приходится зятем депутату Госдумы от «Единой России» Вячеславу Макарову, однако причастность к попытке похищения Мостового двое из них отрицают. SHOT пишет, что все четверо обвиняются в обоих эпизодах преступления. По информации канала, им по 19-20 лет.

На видео допросов (в более полной версии на канале 78) все четверо одеты в уличную одежду, при этом трое (кроме Самира Павлова), насколько можно судить, находятся внутри салона автомобиля.

Волк сообщала, что «трое злоумышленников» вместе с похищенным (Сергеем Селегенем) находились внутри Toyota Land Cruiser, который оперативники остановили в ходе розыскных мероприятий на Морском проспекте Петербурга.

Роль еще двоих задержанных, фигурирующих на кадрах силовиков, пока не ясна. Судя по видео, Вячеслава Шевченко в трусах скрутили на пороге квартиры, выломав дверь. На вопрос, знает ли он, за что задержан, тот ответил, что не знает. Вадим Черепухин также был схвачен в полуголом виде и в таком же виде отвечал на вопросы следствия.

Сатанист: что задержанные рассказали о заказчике

Четверо из шести — Черепухин, Павлов, Худайкулов и Яковлев — назвали в качестве заказчика похищений некоего Сатаниста, при этом Черепухин назвал его Слава-Сатанист, а Яковлев сказал, что так называется телеграм-канал, через который они получали задания. Все молодые люди утверждают, что никогда не видели этого человека и не слышали его голоса.

По словам Яковлева, этот заказчик «не из России», но никакую конкретную страну он не назвал, сославшись на то, что им об этом не говорили. Рустам Худайкулов, сказавший про себя, что он «просто водитель», рассказал, что «есть парень в Питере», который звонил им и давал указания, а сам держал связь с Сатанистом.

Черепухин сообщил, что в большинстве случаев Слава-Сатанист давал наводки на людей, заявляя, что они якобы в чем-то провинились. Задержанный сказал, что согласился выполнять эти задания за деньги, в которых нуждался в связи с операцией у отца.

Согласно показаниям Павлова на видео, у них было задание «похитить человека и раскрутить его на деньги», а потом перевести их в криптовалюте по по присланным реквизитам. О себе задержанный сказал, что «отучился на спасателя», теперь же работает администратором и в качестве хобби занимается спортом. Телеканал RT уточняет, что он тяжеловес-любитель родом из Новгородской области. Его мать рассказала телеканалу, что он признался ей в том, что «похитил человека», и попросил «не злиться». По словам женщины, сын должен был осенью идти в армию.

В сообщении Ирины Волк говорилось, что предполагаемого организатора деятельности преступной группы полицейские и росгвардейцы задержали городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

«Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — уточнила она без дальнейших подробностей.

Дважды на одном месте: похищения на Крестовском

По данным правоохранителей, неудавшуюся попытку похищения Мостового и удавшееся похищение Селегеня подозреваемые совершили примерно на одном и том же месте с разницей в пару дней.

В четверг, 23 октября, они попытались захватить Мостового, когда тот подошел к двери своего автомобиля Geländewagen на Вязовой улице Крестовского острова. Судя по записи камеры наблюдения, показанной каналом Baza, двое в черных балаклавах подскочили к футболисту из стоявшего рядом черного внедорожника, но футболисту удалось вырваться и убежать.

В кадре видно, что ему помог отбиться другой человек, находившийся поблизости — как сообщают телеграм-каналы, это был хоккеист Александр Гракун. Неудавшиеся похитители не сразу уехали с места.

Вторую попытку, которая сначала удалась, они совершили вечером 25 октября возле магазина на той же Вязовой улице. Однако очевидец преступления сообщил о них в полицию и указал, что они уехали на Toyota Land Cruiser в сторону Спортивной улицы.

Ориентировка была немедленно разослана всему личному составу полицейского подразделения, и в результате разыскиваемый внедорожник с тремя похитителями и похищенным Сергеем Селегенем остановили на Морском проспекте.