На аукционе Sotheby’s за $102,4 тыс. (около 8 млн рублей) продали миниатюрный флаг СССР, который американский астронавт Базз Олдрин брал с собой на космический корабль «Аполлон-11» во время полета на Луну. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Олдрин в качестве дипломатического жеста включил советский флажок размером примерно 10 на 15 см в свой личный комплект на борту командного модуля «Колумбия». Астронавт также взял с собой в полет флаги США, штата Техас и родного штата Нью-Джерси.

На советском флаге имеется надпись синей ручкой «Летал на Луну на „Аполлоне-11“» и автограф Олдрина.

«Ношение этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что „Аполлон-11“ — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ», — говорится в машинописном письме астронавта, приложенном к лоту.

В рамках торгов Sotheby’s, посвященных исследованию космоса, также продали ручку, с помощью которой Базз Олдрин и командир экипажа «Аполлона-11» Нил Армстронг починили сломанный автоматический выключатель на борту корабля и тем самым спасли себя и миссию. Ручка ушла на аукционе за $857,6 тыс. (66,7 млн рублей).