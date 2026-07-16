Последние удары США по Ирану нацелены не только на открытие Ормузского пролива, но и на уничтожение военных возможностей Исламской Республики перед более сложными операциями. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам официальных лиц, атаки на Иран дают дополнительные военные возможности президенту США Дональду Трампу, «который держит весь мир в неведении относительно своих дальнейших шагов».

Одни из собеседников Reuters отметил, что удары можно рассматривать как ослабление обороны Ирана на случай, если американским военным будет приказано проводить более интенсивные операции в будущем.

«Это помогает подготовить почву, если это потребуется», — добавил он.

В марте Reuters писало, что США готовят варианты развертывания американских войск на иранском побережье, чтобы повысить безопасность Ормузского пролива.

17 июня Соединенные Штаты и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, который предполагал остановку военных действий и последующие переговоры. Однако 8 июля Трамп заявил, что перемирие больше не де йствует. С тех пор стороны обмениваются ударами.