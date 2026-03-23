В российских магазинах произошел резкий скачок цен на болгарский перец, который в ряде регионов стал стоить 450—650 рублей за килограмм. Как пояснил Life.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, ключевой причиной стал введенный Ираном с 3 марта полный запрет на экспорт продовольствия.

Это решение, принятое Тегераном для обеспечения внутренней продовольственной безопасности на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, напрямую затронуло российский рынок, поскольку около половины всего импортного сладкого перца поступало в РФ именно из Исламской Республики.

По оценке эксперта, рост цен на перец составил порядка 30% в сравнении с предыдущими периодами. Иран занимал ключевое место в структуре импорта свежих овощей и фруктов в Россию: помимо сладкого перца, страна была основным поставщиком фисташек, кабачков, персиков, черешни, сельдерея, салата и баклажанов.

Щербаченко отметил, что иранская продукция традиционно появляется на российском рынке раньше турецкой благодаря более раннему созреванию, что делало ее особенно важной для весеннего периода. Однако введенные Тегераном ограничения нарушили сложившиеся логистические цепочки, а оперативно заместить выпадающие объемы сложно из-за скоропортящегося характера такой продукции и заранее заключенных контрактов.

«Ретейлеры не ожидают сильного дефицита: торговые сети перенаправляют заказы поставщикам из Турции, Азербайджана, Египта и Китая, а также ближе к лету мы увидим собственную продукцию из российских теплиц», — прокомментировал ситуацию экономист.

По его оценке, через несколько недель ситуация может начать выравниваться, а рост цен по мере перестройки логистических маршрутов, вероятно, сменится снижением.

Ранее российский президент Владимир Путин признал, что в национальной экономике прослеживается отрицательная динамика, и связал эту тенденцию в том числе с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, главной задачей правительства сейчас является возвращение экономики на траекторию роста.