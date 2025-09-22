Кажется, что дожить до ста лет — это чудо. Но ученые давно изучают людей, которые перешагнули этот рубеж, и находят общие черты. Оказывается, дело не только в генах, но и в образе жизни.

Где живут долгожители

Есть так называемые «голубые зоны» — регионы, где много людей старше 90—100 лет. Это остров Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в Греции, полуостров Никоя в Коста-Рике и город Лома-Линда в США.

Исследования (Buettner, National Geographic, 2005; Poulain et al., Experimental Gerontology, 2013) показали, что в этих местах у людей в разы ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Что объединяет долгожителей

— Питание. Они едят много овощей, бобовых, цельнозерновых. Мясо и сладости — редко. Порции маленькие, переедание не в привычке.

— Активность. Никто не «убивается» спортом. Просто много двигаются: ходят пешком, работают в саду, делают простые дела по дому.

— Социальные связи. У них крепкие семьи и дружба на всю жизнь. Общение снижает уровень стресса — и это доказано исследованиями Гарвардского университета (Harvard Study of Adult Development, начато в 1938 году).

— Отношение к жизни. Многие из них сохраняют позитивный настрой, чувство юмора и умение радоваться мелочам.

Можно ли «перенять» эти привычки?

Ученые говорят — да. Конечно, генетика играет роль, но по данным ВОЗ, образ жизни и среда определяют до 70% продолжительности жизни.

Что реально помогает:

-Больше овощей и бобовых, меньше сахара и обработанного мяса;

-Ежедневная физическая активность, даже простая ходьба;

-Регулярный сон и режим дня;

— Поддержка друзей и семьи;

-Умение справляться со стрессом.

Секрет долгой жизни не в дорогих таблетках и суперфудах, а в простых вещах. Те, кто доживает до ста, едят скромно, много двигаются, общаются и не зацикливаются на плохом.

А значит, каждый из нас может взять что-то из этого опыта и прожить дольше и здоровее.