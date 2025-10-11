Мы часто думаем, что хороший сотрудник — это тот, кто всё понимает «с полуслова». Улавливает настроение руководителя, чувствует, чего тот хочет, и делает именно так. Но угадывание — плохая стратегия для бизнеса и токсичная привычка для обеих сторон.

Когда начальник говорит «сам должен был догадаться»

Эта фраза знакома многим. Но за ней скрывается не профессионализм, а неумение четко формулировать. Руководитель, который ожидает догадок, на самом деле перекладывает ответственность за коммуникацию на других. В итоге страдают сроки, команда нервничает, а результат редко совпадает с ожиданиями.

Хорошее управление — это не проверка на экстрасенсорные способности. Это способность доносить задачу так, чтобы ее можно было выполнить.

Почему подчиненный не должен угадывать

Сотрудник — не телепат и не зеркало. Он не обязан считывать эмоции начальника, понимать скрытые посылы и разбираться в подтексте.

Если в компании правила и ожидания не проговариваются, люди начинают работать наугад. Возникает хаос:

кто-то перестраховывается и делает больше, чем нужно;

кто-то боится проявлять инициативу;

а кто-то просто теряет мотивацию, потому что «всё равно не угадаю».

Так ломается доверие. И даже самые компетентные специалисты начинают сомневаться в себе.

Прямая коммуникация — это не слабость

Многим руководителям кажется, что просить, объяснять и уточнять — значит показывать неуверенность. На деле всё наоборот.

Прямая коммуникация — это проявление зрелости. Когда начальник ясно говорит: «Нужно вот это, к пятнице, в таком формате» — он экономит время, энергию и ресурсы. А еще снимает напряжение: сотрудники перестают “читать между строк” и начинают работать по сути.

Как исправить ситуацию

Начальникам: формулируйте задачи письменно. Даже короткий список конкретнее, чем длинное эмоциональное объяснение.

Сотрудникам: не бойтесь уточнять. Вопрос “правильно ли я понял?” спасает от массы недоразумений.

Команде: заведите общие правила коммуникации. Например, что задачи фиксируются письменно, а правки не даются устно в коридоре.