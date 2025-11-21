В Южной Корее день рождения редко проходит без миски горячего супа из водорослей — миёккука. Его подают первым делом утром, и эту традицию соблюдают люди любого возраста. Для иностранцев такое блюдо может показаться слишком простым для праздника, но в корейской культуре оно связано с уважением к матери, благодарностью и семейной памятью.

Изначально миёккук был связан не с праздником, а с рождением ребенка. На протяжении веков женщины ели его после родов. Морские водоросли миёк богаты минералами, железом и йодом, которые помогают восстановиться и поддерживают выработку молока. Суп был частью послеродового ухода, поэтому выражение «родила — ешь миёккук» прочно закрепилось в быту.

Постепенно блюдо стало символом материнской заботы. В день рождения ребенок ест миёккук, вспоминая, что именно этот суп помогал матери восстановиться после родов. Это не строгий ритуал, а тихий знак благодарности человеку, который подарил жизнь. Миска миёккука по утрам создает ощущение дома и семейной связи.

Современные корейцы соблюдают эту традицию даже в загруженном графике. Если день рождения приходится на рабочий день, суп могут заказать в офис или приготовить заранее. Те, кто живет за границей, стараются не отказываться от привычки и готовят миёккук сами, чтобы почувствовать связь с родными.

Есть и противоположное суеверие. Перед экзаменами или важными встречами корейцы избегают миёккука, потому что водоросли скользкие, а значит, можно «соскользнуть» с успеха. Это народная примета, которая не отменяет главного — в день рождения миёккук остается обязательной частью стола.

Сегодня этот суп — важная часть корейской идентичности. Его вкус напоминает о доме, материнской любви и о том, что день рождения — это еще и повод поблагодарить тех, кто был рядом в начале жизни.